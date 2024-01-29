В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр России продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы на дорогах до вторника, 30 января. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - сказано в сообщении. Предупреждение о гололедице в столичном регионе будет действовать до 22:00 30 января.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве на этой неделе ожидается облачная погода с небольшим количеством осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что февраль в Москве ожидается теплым и снежным. До этого синоптики предупредили об "атаке" циклонов на Россию.