Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Следующая неделя в столичном регионе будет теплой и малоснежной, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил, что днем в столице на протяжении всей недели ожидается «около нуля градусов». Он добавил, что в день будет выпадать не более 2-3 мм снега.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, в свою очередь, что холода завершатся в понедельник, 29 января.

По данным синоптика, в ночь на понедельник температура воздуха будет колебаться от -10° до -12° по области, а по Москве — от -9° до -11°. При этом днем в столице термометр будет показывать от -2° до -4°. Осадки не ожидаются.