Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Следующая неделя в столичном регионе будет теплой и малоснежной, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Метеоролог отметил, что днем в столице на протяжении всей недели ожидается «около нуля градусов». Он добавил, что в день будет выпадать не более 2-3 мм снега.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, в свою очередь, что холода завершатся в понедельник, 29 января.
По данным синоптика, в ночь на понедельник температура воздуха будет колебаться от -10° до -12° по области, а по Москве — от -9° до -11°. При этом днем в столице термометр будет показывать от -2° до -4°. Осадки не ожидаются.
Во вторник и в последующие дни ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура днем составит от 0 до +2 °, однако ночью при этом будет мороз от -3° до -8°, констатировал метеоролог.