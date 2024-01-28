Собянин: по вечерам в Москве зажигается более 1 млн светильников

Вечером в Москве зажигается свыше одного миллиона светильников. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

"По вечерам в столице зажигаются больше миллиона светильников. Это свыше 790 тысяч ламп наружного освещения и 320 тысяч – архитектурно-художественной подсветки", – говорится в его публикации.

Градоначальник отметил, что за исправностью городских светильников следят сотрудники единого Центра управления сетями. Кроме того, в зимний период они отвечают за праздничную иллюминацию, добавил он. В 2024 году в Москве работает около 5 тысяч таких конструкций, уточнил Собянин.

По его словам, на постоянном дежурстве в диспетчерской центра находятся 26 человек. В будущем в Москве заработает система интеллектуального управления наружным освещением, которая позволит контролировать работу каждого фонаря в отдельности, в том числе изменять яркость освещения, рассказал мэр.

Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что в прошлом году во дворах в Москве установили более 15 тысяч новых фонарей.