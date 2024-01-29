Подведены итоги минувшего года на первичном рынке Новой Москвы

По итогам 2023 года на рынке Новой Москвы экспонировалось 21 тыс. лотов, из них 20,2 тыс. – квартиры и 0,8 тыс. – апартаменты. По сравнению с 2022 годом, объем предложения вырос на 15,9%, сообщает компания «Метриум».

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В 2023 году рынок Новой Москвы пополнился девятью новыми проектами (на три новостройки больше, чем в прошлом году). Все новые проекты являются жилыми комплексами с квартирами.

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По стадии строительной готовности наибольший объем предложений реализуется в корпусах на стадии монтажа этажей (59,3, +5,7 п.п.). Сократилась доля предложений в готовых корпусах (4,1%, -2,5 п.п.) и в корпусах на начальном этапе строительства (27,2%, -3,1 п.п.). Доля предложений в корпусах на этапе отделки к 2022 году почти не изменилась (9,4%, -0,1 п.п.).

В разрезе комнатности наблюдается незначительный прирост доли предложений компактных вариантов (до 1 спальной комнаты) и сокращение доли лотов с форматами от двух спален и более. Наибольшая доля предложений приходится на варианты с одной спальней (36,4%, +0,5 п.п.).

По итогам 2023 года наибольшее количество предложений приходится на квартиры и апартаменты без отделки (44,4%, +1,4 п.п.). Было отмечено сокращение доли предложений с чистовой отделкой (39,4%, -9,9 п.п.) и прирост доли предложений в формате whitebox (16,2%, +8,4 п.п.). В Новой Москве развивается тенденция по сокращению квартир с чистовой отделкой: в 2022 году наблюдалось сокращение доли предложений с чистовой отделкой к 2021 году. В 2022 году данный формат еще сохранял количественное преимущество, а в 2023 году количественное преимущество перешло формату «без отделки».

В 2023 году в Новой Москве наблюдался рост средневзвешенной стоимости как у квартир (241,6 тыс. руб./кв. м, +7,6% за год), так и у апартаментов (234,7 тыс. руб./кв. м, +3,8% за год). Средневзвешенная цена квартир и апартаментов в Новой Москве по итогам декабря 2023 года составила 242 180 руб./кв. м (+7,5% за год, +7,3% за полгода, +1,7% за квартал).

В Новой Москве наблюдается сокращение средней площади лота – 47,4 кв. м (-3% за год). Средняя стоимость лота по итогам 2023 года составила 11,47 млн руб. (+4,1% за год).

Рейтинг самых доступных предложений в декабре 2023 года:

«Эко Бунино»: студия площадью 18,6 кв. м за 4,4 млн руб.«Борисоглебское»: однокомнатная квартира площадью 35 кв. м за 5,1 млн руб.«Остафьево»: студия площадью 22,5 кв. м за 5,2 млн руб.

В 2023 году на рынке новостроек Новой Москвы было зарегистрировано 27,8 тыс. ДДУ, что на 44,4% больше, чем в 2022 году. За декабрь 2023 года в Новой Москве было отмечено 3907 ДДУ, что практически равно рекордному показателю сентября (3958 ДДУ). Спрос в декабре объясняется фактором сезонности, а также объявлением о повышении первоначального взноса по льготной ипотеке, что вступило в силу с 1 января. В структуре спроса 48,5% сделок приходится на помещения до 40 кв. м.