Автобусы 239 и с369 изменили маршрут из-за пожара на Триумфальной площади

Из-за пожара в Московском академическом Театре Сатиры на Триумфальной площади автобусы 239 и с369 следуют по измененному маршруту. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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— Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — следует из публикации в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В связи с возгоранием в Московском академическом Театре Сатиры также перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. По данным источника «Вечерней Москвы» в экстренных службах, площадь возгорания сейчас составляет 250 квадратных метров.

Незадолго до этого стало известно, что возгорание произошло в Московском академическом Театре Сатиры. С крыши здания шел серый дым. В городе продолжается сбор руководящего состава МЧС ЦАО. Пострадавших в результате пожара нет. В ликвидации последствий возгорания были задействованы 14 единиц техники и 62 человека.