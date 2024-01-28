Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в воскресенье, 28 января, поделилась кадрами с протестующей малышкой-пандой Катюшей.

На опубликованном видео медвежонок не хочет выходить в экспозиционный вольер. Из-за этого мама Диндин буквально вытаскивает Катюшу туда. Однако детеныш сопротивляется и вновь возвращается по деревянной лестнице в излюбленную локацию.

— Нееее, не пойду! …Иногда кончается терпение даже у самых мудрых мам, — следует из подписи к публикации.

Несколькими днями ранее Светлана Акулова поделилась «скрытой съемкой» спортивных развлечений малышки-панды Катюши. На опубликованном Акуловой видео детеныш большой панды сначала внимательно смотрит в объектив, после чего начинает реализовывать утреннюю зарядку.

25 января генеральный директор Московского зоопарка поделилась фотографией из детской комнаты малышки-панды Катюши. На опубликованном снимке детеныш большой панды умело стоит в кроватке, опираясь на бортики.