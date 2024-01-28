Более 80 тысяч москвичей воспользовались речным транспортом за три месяца

В период с ноября по январь столичные пассажиры воспользовались прогулочным речным транспортом более 80 тысяч раз. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Популярность речных прогулок в столице растет с каждым годом. По поручению (мэра Москвы — прим. «ВМ») Сергея Собянина мы развиваем водный транспорт, создаем больше интересных и удобных вариантов поездок. Наши теплоходы доступны для пассажиров даже зимой благодаря ледовому классу, — сказал он.

В период зимней навигации в выходные москвичи и гости столицы могут воспользоваться двумя прогулочными маршрутами. Первый проходит от причала Сити — Экспоцентр до Китай-города. Второй идет по кругу — от причала Гостиница «Украина» с оборотом у Китай-города, передает официальный сайт мэра Москвы.

В декабре стало известно, что регулярные речные маршруты электротранспорта Москвы включили в Книгу рекордов России. Проект отметили двумя сертификатами: отечественным — как первый в стране — и международным — как первый во всем мире регулярный круглогодичный речной электротранспорт.