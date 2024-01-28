Москвичей пригласили на выставку о закадровой работе в кино

В будущем музее Киностудии имени Горького к работе преступит первая временная экспозиция «За кадром: Есть что посмотреть». Гостям мероприятия продемонстрируют процесс создания кино, а также работу на съемочных площадках. Об этом в воскресенье, 28 января, рассказали в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

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Выставочное пространство поделят на десять зон, отличающихся друг от друга по тематике. Путешествуя по локациям, гости погрузятся во все этапы кинопроизводства — от продакшена и до премьеры ленты.

В экспозицию войдут декорации фильма «Кукольник» 2022 года, режиссерами которого стали Сергей Кузнецов и Роман Амслер. Посетители мероприятия также услышат звуки съемочного процесса и оценят профессионализм работы гримеров, передает официальны сайт мэра Москвы.

28 декабря мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Международным днем кино и рассказал о создании современного столичного кинокластера. Например, сейчас на заброшенной территории развивается кинопарк «Москино». В городе также завершен первый этап проекта реконструкции МЕТМАШа, где восстановили восемь съемочных павильонов.