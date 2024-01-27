Модель памятника Гоголю напечатали на 3D-принтере в Москве

Контактный макет памятника знаменитому классику русской литературы Николаю Гоголю напечатали на 3D-принтере и установили в московском музее прозаика. Об этом сообщает пресс-служба правительства Москвы.

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«В Доме Гоголя установили тактильный макет монумента писателю», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, уменьшенный прототип монумента разместили в музее писателя по адресу: Никитский бульвар, дом 7А. Высота изделия равна 60 см, масштаб 1:10. Его создание приурочено к 215-летию со дня рождения писателя.

«С мини-копией монумента смогут познакомиться незрячие и слабовидящие посетители Дома Гоголя», — отмечается в сообщении.