«Папа на работе»: Московский зоопарк показал кадры неспешных будней панды Жуи
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в субботу, 27 января, опубликовала кадры с пандой Жуи, вальяжно разложившимся на бревнах.
— Тем временем папа Жуи на работе, — написала она в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как папа малышки-панды Катюши лениво потягивается, после чего решает поиграть с кольцом. Панда надевает его себе на голову, после чего медленно переворачивается и сползает на пол.
Сотрудники Московского зоопарка устроили панде Жуи продолжение зимних праздников, принеся ему в вольер елку с различными лакомствами вместо игрушек. Об этом 16 января сообщила генеральный директор зоосада.
В столичном зоопарке показали несколько видео, на которых панды обедают веточками бамбука. Большая панда трапезничает в экспозиционном вольере, в то время как ее дочка Катюша ест отдельно и пока не собирается выходить в большой мир.
25 января Светлана Акулова поделилась фотографией из детской комнаты малышки-панды Катюши. На опубликованном снимке детеныш большой панды умело стоит в кроватке, опираясь на бортики.