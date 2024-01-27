Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в субботу, 27 января, опубликовала кадры с пандой Жуи, вальяжно разложившимся на бревнах.

— Тем временем папа Жуи на работе, — написала она в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как папа малышки-панды Катюши лениво потягивается, после чего решает поиграть с кольцом. Панда надевает его себе на голову, после чего медленно переворачивается и сползает на пол.

Сотрудники Московского зоопарка устроили панде Жуи продолжение зимних праздников, принеся ему в вольер елку с различными лакомствами вместо игрушек. Об этом 16 января сообщила генеральный директор зоосада.

В столичном зоопарке показали несколько видео, на которых панды обедают веточками бамбука. Большая панда трапезничает в экспозиционном вольере, в то время как ее дочка Катюша ест отдельно и пока не собирается выходить в большой мир.