Синоптик спрогнозировал потепление в Москве

«Днём -3...-5 °С, ночью до -10 °С. Облачно, с прояснениями, давление 764 мм рт. ст. Начиная с 30 января идёт очередной циклон, очередное потепление. В понедельник -2...-4 °С, во вторник уже 0...+2 °С, дождь и мокрый снег. Днём в среду облачно, снег, +1 °С. 1 февраля -2...+3 °С, мокрый снег. 2 февраля -3...+2 °С», — поделился он.