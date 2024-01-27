Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в субботу, 27 января, опубликовала видео, на котором малышка-панда Катюша помогает киперам убираться в своем вольере.

— Катюше важно участвовать в каждом процессе. И в уборке в том числе, — написала она в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как любознательный детеныш схватил зубами шланг. Маленькая помощница совсем не хочет его отдавать сотруднику зоосада, словно желает сделать уборку самостоятельно.

Накануне столичный зоопарк показал «скрытую съемку» спортивных развлечений малышки-панды Катюши. Детеныш наклоняет мордочку, медленно отталкивается задними лапами и переворачивается.

25 января генеральный директор Московского зоопарка поделилась фотографией из детской комнаты малышки-панды Катюши. На опубликованном снимке детеныш большой панды умело стоит в кроватке, опираясь на бортики.