В «Москвариуме» умер детеныш косатки Наи

Детеныш косатки Наи погиб в столичном «Москвариуме» из-за декомпенсации на фоне недиагностируемого врожденного порока сердца. Об этом сообщается на сайте центра.

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«Двадцать девятого декабря 2023 года в России прошли первые роды косатки в искусственной среде обитания. Несмотря на удачное завершение сложных родов и быстрое развитие в первый месяц жизни, 26 января маленькая косатка погибла», — указали в Москвариуме.

Ветеринарные врачи центра океанографии не проводили медицинские обследования детеныша, так как в первые месяцы устанавливаются детско-родительские отношения, и вмешательство могло негативно отразиться на взаимодействии косаток. Специалисты проводили лишь визуальный мониторинг активности и кормления.