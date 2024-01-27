Москвичам напомнили, на каких конечных станциях метро нет оборотных тупиков

На большинстве конечных станций столичного метрополитена оборот поездов происходит в специальных тупиках, однако есть несколько конечных станций, где это происходит у платформы. Об этом в субботу, 27 января, напомнили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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Так, на станциях «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии, «Международная» Филевской линии и «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии пассажиры могут не бояться уехать в тупик: составы прибывают поочередно на каждый из двух путей, можно садиться в любой, который подъехал к платформе.

В пресс-службе добавили, что на станции «Александровский сад» Филевской линии с первой платформы поезда идут только до «Международной», а со второй — до «Кунцевской». Уточняется, что на станции «Кунцевская» используется только один путь, два других принадлежат Арбатско-Покровской линии, передает официальный сайт мэра Москвы.