Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

В столичном регионе в воскресенье, 28 января, прогнозируется тихая и облачная погода без заметных осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По словам синоптика, 28 января в столице ожидается от 3 до 5 градусов ниже нуля. Атмосферное давление будет ниже нормы и к концу дня составит 761 миллиметр ртутного столба.

Леус также составил прогноз погоды для жителей Санкт-Петербурга и сообщил, что в воскресенье их ожидает облачная погода с небольшими осадками.

— В Санкт-Петербурге облачно, небольшие осадки в смешанной фазе (слабый снег, мокрый снег с дождем), местами гололедные явления. К вечеру температура повысится до 0...+2 градусов, — написал Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха в столичном регионе в первой декаде февраля будет немного выше нормы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.