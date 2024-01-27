В Москве ожидаются небольшой снег и до минус 5 градусов

Облачно, небольшой снег, гололедица и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 5 до минус 3 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 11 градусов, ожидается гололедица.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от минус 7 до минус 2 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус 14 градусов.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.