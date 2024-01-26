Москва в 2023 году выделила 6 га земли на западе города для инвестпроектов

Земельные участки площадью около 5,8 га на западе Москвы были выделены в 2023 году для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«В 2023 году город заключил семь договоров аренды земельных участков площадью около 5,8 га для реализации масштабных инвестпроектов на западе столицы. Там появятся различные объекты, в том числе физкультурно-оздоровительные и многофункциональные комплексы. Площадь зданий составит почти 88 тыс. кв. м», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, который цитируется в тексте, в свою очередь добавил, что три участка площадью 2,7 га на западе столицы выделены для развития спортивной инфраструктуры.

«Например, на ул. Минская инвестор возведет двухэтажный спортивный центр с залами для борьбы и подвижных игр, комплекс с универсальным залом для мини-футбола и футбольным полем. Общая площадь объектов составит 23,8 тыс. кв. м», – сказал он.