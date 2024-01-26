Москва в 2023 году выделила 6 га земли на западе города для инвестпроектов

Ефимов: Москва в 2023 году выделила почти 6 га земли на западе города для реализации инвестпроектов
Земельные участки площадью около 5,8 га на западе Москвы были выделены в 2023 году для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
«В 2023 году город заключил семь договоров аренды земельных участков площадью около 5,8 га для реализации масштабных инвестпроектов на западе столицы. Там появятся различные объекты, в том числе физкультурно-оздоровительные и многофункциональные комплексы. Площадь зданий составит почти 88 тыс. кв. м», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, который цитируется в тексте, в свою очередь добавил, что три участка площадью 2,7 га на западе столицы выделены для развития спортивной инфраструктуры.
«Например, на ул. Минская инвестор возведет двухэтажный спортивный центр с залами для борьбы и подвижных игр, комплекс с универсальным залом для мини-футбола и футбольным полем. Общая площадь объектов составит 23,8 тыс. кв. м», – сказал он.
Кроме того, инвесторы построят в ЗАО три коммерческих объекта общей площадью около 49 тыс. кв. м. Они появятся рядом со станциями метро «Боровское шоссе», «Кунцево» и на пересечении 1-го Сетуньского проезда с Третьим транспортным кольцом.