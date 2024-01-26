Москву рекордно занесло снегом

После прошедшего в Москве снегопада сугробы достигли 46 сантиметров — максимального показателя с начала зимы, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Lenta.ru

За минувшие сутки в столице выпало от 5 до 7 миллиметров осадков, что составляет 10–13% от месячной нормы. Москва24