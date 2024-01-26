На востоке Москвы введут два корпуса в рамках программы реновации
На Оренбургской улице в Восточном административном округе Москвы введут в эксплуатацию два корпуса переменной этажности в рамках программы реновации. Они возведены на месте двух снесённых домов, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Об этом сообщает НСН.
Всего предусмотрено 77 квартир, три из них будут приспособлены для маломобильных жильцов. Во всех квартирах выполнят улучшенную отделку согласно столичным стандартам реновации.
Лифты будут оборудованы тактильными и визуальными средствами информации.
Ранее сообщалось, что в рамках реализации 22 проектов комплексного развития территорий в столице по программе реновации построят более 1,8 млн кв. м жилья.