На востоке Москвы введут два корпуса в рамках программы реновации

На Оренбургской улице в Восточном административном округе Москвы введут в эксплуатацию два корпуса переменной этажности в рамках программы реновации. Они возведены на месте двух снесённых домов, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

© mos.ru

Об этом сообщает НСН.

Всего предусмотрено 77 квартир, три из них будут приспособлены для маломобильных жильцов. Во всех квартирах выполнят улучшенную отделку согласно столичным стандартам реновации.

Лифты будут оборудованы тактильными и визуальными средствами информации.