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На востоке Москвы введут два корпуса в рамках программы реновации

На Оренбургской улице в Восточном административном округе Москвы введут в эксплуатацию два корпуса переменной этажности в рамках программы реновации. Они возведены на месте двух снесённых домов, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На востоке Москвы введут два корпуса в рамках программы реновации
©  mos.ru

Об этом сообщает НСН.

Всего предусмотрено 77 квартир, три из них будут приспособлены для маломобильных жильцов. Во всех квартирах выполнят улучшенную отделку согласно столичным стандартам реновации.

Лифты будут оборудованы тактильными и визуальными средствами информации.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации 22 проектов комплексного развития территорий в столице по программе реновации построят более 1,8 млн кв. м жилья.

Новости Москвы
Рафик Загрутдинов
Москва