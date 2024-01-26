Более 800 электробусов поставят в Москву до конца этого года

Свыше 800 электробусов поставят в столицу до конца этого года. Об этом в пятницу, 26 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Все электробусы — российского производства. Они обслуживаются по контрактам жизненного цикла. То есть в течение 15 лет производитель следит за исправностью каждой машины, — рассказал глава города.

Мэр добавил, что в 2023-м столица получила более 350 машин, в итоге общее число электробусов в городе превысило 1400 машин. Инновационная техника выходит на маршруты города вместо автобусов. Этот экологичный вид транспорта снижает негативное влияние на окружающую среду.

Кроме того, указал Собянин, Москва первая в России начала строить современные электробусные парки. В настоящее время их уже три — «Красная Пахра», «Митино» и «Салтыковка», заключил мэр в своем Telegram-канале.