Манул Тимофей из Московского зоопарка в последнее время предпочитает прятаться от людских глаз, однако сегодня он решил подышать свежим воздухом и показался в своем вольере. Соответствующими кадрами поделились в пресс-службе зоосада в пятницу, 26 января.

— Внимание! Чеширский манул — только голова, — говорится в Telegram-канале зоопарка.

На кадрах можно заметить только мордочку Тимоши, который с любопытством рассматривает снежинки.

Сотрудники Московского зоопарка отмечают, что у манула Тимофея меланхоличное зимнее настроение и дикий кот неохотно выходит из своего дома. Тимоша выглядывает на заснеженную улицу и не торопится ступать на снежные сугробы, а предпочитает наслаждаться ими на расстоянии. И это не должно вызывать удивления, поскольку такой вид обитает в безлесных, засушливых областях с резко континентальным климатом — в горах, степях и полупустынях, где выпадает мало снега.