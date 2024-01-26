Более 15 тыс. новых фонарей установили в московских дворах в 2023 году

«На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования городской среды, это – комфорт и безопасность жителей. Количество осветительных приборов в Москве ежегодно растет и уже превышает миллион. Организации качественного освещения дворовых территорий уделяется особое внимание, только в 2023 году порядка в 2,5 тыс. дворов установили более 15 тыс. дополнительных опор освещения», – сказал Бирюков.