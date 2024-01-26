Более 15 тыс. новых фонарей установили в московских дворах в 2023 году
В 2023 году в столичных дворах установили более 15 тыс. новых фонарей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования городской среды, это – комфорт и безопасность жителей. Количество осветительных приборов в Москве ежегодно растет и уже превышает миллион. Организации качественного освещения дворовых территорий уделяется особое внимание, только в 2023 году порядка в 2,5 тыс. дворов установили более 15 тыс. дополнительных опор освещения», – сказал Бирюков.
Заместитель мэра уточнил, что больше всего новых фонарей появилось в ТиНАО, Западном и Южном административных округах Москвы.
«При установке новых опор освещения используются энергосберегающие светодиодные светильники, ведь энергосбережение – это важнейшая экологическая задача. Светодиоды в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп, отличаются теплым белым светом», – отметил Бирюков.