Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

Мэр Москвы указал, что в этом году планируется выдать более 140 тысяч комплектов. Также градоначальник напомнил, что решение о переходе на единую медицинскую форму приняли в 2020 году. До этого городские медучреждения покупали одежду сами, и она отличалась по цвету и фасону.