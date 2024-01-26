Высота сугробов в Москве впервые за зиму превысила полметра
В столице высота сугробов превысила 50 см впервые за зиму. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«За счет выпавшего вчера снега значительно увеличилась высота сугробов в Москве – на 3–4 см, сегодня в Тушино высота сугробов составляет 55 см, более полуметра, таких высоких сугробов нынешней зимой в Москве еще не было», – сказал Вильфанд.
По его словам, в течение 26 января высота снежного покрова увеличится еще на 1–3 см.