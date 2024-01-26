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Высота сугробов в Москве впервые за зиму превысила полметра

В столице высота сугробов превысила 50 см впервые за зиму. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Высота сугробов в Москве впервые за зиму превысила полметра
© РИА Новости

«За счет выпавшего вчера снега значительно увеличилась высота сугробов в Москве – на 3–4 см, сегодня в Тушино высота сугробов составляет 55 см, более полуметра, таких высоких сугробов нынешней зимой в Москве еще не было», – сказал Вильфанд.

По его словам, в течение 26 января высота снежного покрова увеличится еще на 1–3 см.

Новости Москвы
Роман Вильфанд
Москва
Россия