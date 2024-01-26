Высота сугробов в Москве впервые за зиму превысила полметра

«За счет выпавшего вчера снега значительно увеличилась высота сугробов в Москве – на 3–4 см, сегодня в Тушино высота сугробов составляет 55 см, более полуметра, таких высоких сугробов нынешней зимой в Москве еще не было», – сказал Вильфанд.