Около 130 мероприятий по повышению финансовой грамотности провели в Москве в 2023 году

Департамент финансов Москвы совместно с партнерами провел 130 просветительских мероприятий по повышению финансовой грамотности в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

«В Москве создана система финансового просвещения для всех категорий горожан. У жителей есть возможность бесплатно получать знания вблизи от дома и в удобном формате – очно или дистанционно. Просветительскими площадками стали библиотеки, кинотеатры, школы, колледжи, вузы, детские оздоровительные лагеря, городская транспортная и социальная инфраструктура, телеканалы, печатные СМИ. Мероприятия по финансовой грамотности вошли в программу Московского урбанистического форума и Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ», – приводятся в сообщении слова главы ведомства Елены Зяббаровой.

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Так, в 2023 году появились новые проекты для студентов нефинансовых вузов и сотрудников столичных организаций. Так, в рамках Московского урбанистического форума впервые провели Неделю финансовой грамотности. А на Сокольнической линии метро курсировал тематический поезд с финансовыми советами.

«Всего в прошлом году департамент финансов Москвы совместно с партнерами провел 130 просветительских мероприятий – это в 3,5 раза больше, чем в 2022-м. Для каждой целевой группы подбирали свои форматы: для детей и молодежи – игры, викторины и онлайн-занятия, а для старшего поколения – очные лекции с экспертами. Темы мероприятий подбирали с учетом пожеланий москвичей», – говорится в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что одним из главных событий года стал VII Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры – однодневный марафон, в ходе которого эксперты делились полезными советами по формированию личного бюджета, противодействию мошенникам, инвестициям, предпринимательству, страхованию, ипотеке и другим финансовым вопросам.

«На 150 площадках проводили лекции, мастер-классы, игры, викторины и налоговые консультации. За семь лет число участников выросло более чем в 10 раз – до 250 тыс. человек», – добавили в пресс-службе.

В рамках Московского урбанфорума в парке «Зарядье» прошла Неделя финансовой грамотности. Для гостей форума провели экспресс-курс по личным финансам – более 70 очных мероприятий, на которых побывали свыше 20 тыс. человек. Помимо традиционных форматов в программу вошли кинолектории, цифровые выставки и даже финансовые девичники. Специальные мероприятия организовали для детей.

В рамках форума также представили финансовый чекап – специальное онлайн-тестирование для оценки уровня грамотности в этой сфере. По его итогам участники получают на электронную почту индивидуальные рекомендации по дальнейшему финансовому просвещению.