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ВДНХ запускает информационный проект для туристов из Китая

На ВДНХ стартует информационный проект для китайских гостей, сообщает пресс-служба выставки.

ВДНХ запускает информационный проект для туристов из Китая
© РИА Новости

«2024-й и 2025-й станут совместными Годами культуры России и Китая. По этому случаю на ВДНХ стартует новый информационный проект. Он позволит китайским путешественникам узнать больше о том, что предлагает главная выставка страны туристам, – говорится в сообщении.

Для туристических групп подготовили печатный буклет и отдельный раздел на официальном сайте выставки на китайском языке. «ВДНХ – одно из самых популярных мест притяжения иностранных туристов в столице. Сюда приезжают для знакомства с уникальными памятниками архитектуры, культурой, гастрономией и традициями народов России. Новый проект поможет гражданам Китая узнать больше об истории выставки, выбрать интересные экскурсии и мероприятия», – отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, которую цитирует пресс-служба.  Уточняется, что буклет можно получить бесплатно в популярных столичных отелях. Он включает карту территории, справочную информацию о ВДНХ, экскурсиях, знаковых объектах, ландшафтной архитектуре, гастрономии, развлечениях, сервисах.

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