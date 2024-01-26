Вокзал Петровско-Разумовская объединит строящиеся станции МЦД
Новый столичный городской вокзал Петровско-Разумовская объединит строящиеся станции МЦД-1 и МЦД-3, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, передает ТАСС.
«Создаем московский городской вокзал Петровско-Разумовская. Он объединит строящуюся станцию МЦД-1, МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта», — написал мэр.
Собянин отметил, что сейчас завершена реконструкция путепроводов через железнодорожные пути, а также строятся пассажирская платформа и надземный вестибюль для МЦД-1.
Мэр подчеркнул, что благодаря открытию вокзала будет улучшена транспортная доступность районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино, где проживают 190 тысяч жителей столицы.
«В будущем вокзал сможет принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга. Пассажиры будут делать удобную пересадку, не доезжая до центра города», — заключил мэр.