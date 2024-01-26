Вокзал Петровско-Разумовская объединит строящиеся станции МЦД

«Создаем московский городской вокзал Петровско-Разумовская. Он объединит строящуюся станцию МЦД-1, МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта», — написал мэр.

Собянин отметил, что сейчас завершена реконструкция путепроводов через железнодорожные пути, а также строятся пассажирская платформа и надземный вестибюль для МЦД-1.