Снежный покров в Москве увеличился на три сантиметра за несколько часов
Прирост снежного покрова в столице за несколько часов составил до трех сантиметров. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
— За несколько часов в отдельных районах города выпало до трех сантиметров снега. К утру прирост свежевыпавшего снега может составить еще до одного сантиметра, — говорится в сообщении.
В пресс-службе указали, что в настоящее время столичными службами осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Кроме того, специалисты проводят все необходимые регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
Так, в 21:00 было проведено механизированное подметание проезжей части и тротуаров, после чего специалисты провели противогололедную обработку. Цикл работ будет повторен по мере выпадения осадков.
Под особым контролем городских служб находится очистка пешеходных зон, тротуаров, а также подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
В тот же день в столичном Дептрансе призвали москвичей воспользоваться городским транспортом вместо личных автомобилей ввиду непогоды в столице. Кроме того, в Москве до конца недели продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.