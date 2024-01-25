Снежный покров в Москве увеличился на три сантиметра за несколько часов

Прирост снежного покрова в столице за несколько часов составил до трех сантиметров. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— За несколько часов в отдельных районах города выпало до трех сантиметров снега. К утру прирост свежевыпавшего снега может составить еще до одного сантиметра, — говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что в настоящее время столичными службами осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Кроме того, специалисты проводят все необходимые регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Так, в 21:00 было проведено механизированное подметание проезжей части и тротуаров, после чего специалисты провели противогололедную обработку. Цикл работ будет повторен по мере выпадения осадков.

Под особым контролем городских служб находится очистка пешеходных зон, тротуаров, а также подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».