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Хуснуллин: новый корпус Третьяковки в Москве летом примет первых посетителей

Новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве получил заключение о соответствии, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину, сообщает «Интерфакс».

Хуснуллин: новый корпус Третьяковки в Москве летом примет первых посетителей
© Nsn.fm

По его словам, новое музейное пространство готово будет принять первых посетителей уже летом. Вице-премьер напомнил, что новый корпус Третьяковки планировали открыть в 2007 году, но концепция здания и проектная документация неоднократно менялись.

Дальнейшие скандалы с отставкой руководства галереи и завышением стоимости строительства превратили объект в долгострой.

Ранее глава Минкультуры Ольга Любимова заявила, что международный форум «Интермузей» в этом году организуют в новом формате в Новой Третьяковке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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