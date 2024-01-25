Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в феврале

Аномально теплая погода установится в столице до конца недели, уверены синоптики. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, каких сюрпризов ждать от зимы москвичам.

Татьянин день — важная дата для студентов. По словам главного специалиста информационного портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в жизни Москвы эта дата чаще ассоциируется со снегом и метелью.

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В этом году 25 января тоже ветрено. Но еще и довольно тепло. Сегодня днем температура воздуха была около 0 градусов.

— Хотя бывали годы, когда 25 января трещали сильные морозы, — напоминает метеоролог. — За последние 60 лет самым холодным было 25 января 1968 года. Минимальная температура тогда достигла –24,8 градуса и днем было –18,4 градуса. Самым теплым Татьянин день был в 2021 году, днем температура повысилась до +3,5 градуса. А настоящая метель разыгралась 25 января 1997 года. Порывы ветра в тот день достигали 16 метров в секунду.

Оттепель в Москве, начавшаяся еще в среду, 24 января, продлится до пятницы, 26 января. Столбики термометров продолжают колебаться на уровне от 0 до +1 градуса. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов уточняет, что ожидать температуры воздуха выше указанных значений не стоит.

— Высокие покровы снега будут съедать дополнительные градусы тепла. Если бы сугробов было меньше, температура бы подросла до +2…+3 градусов, — считает эксперт.

Синоптик отметил, что эта неделя, вероятно, будет самой теплой в январе. Однако совсем скоро температура опять начнет понижаться.

— Если сейчас она выше климатической нормы примерно на пять градусов, то к 29 января вернется к норме, — говорит Татьяна Позднякова. — Колебание среднесуточной температуры будет в пределах пяти градусов.

В выходные, 27 и 28 января, синоптики обещают идеальную зимнюю погоду. Ночные температуры будут –9…–7, а дневные — около –5. Снега существенного ждать не стоит, ветер слабый. Это прекрасные условия для катания на лыжах, санках и для прогулок на свежем воздухе.

Прогнозами на февраль делятся синоптики с осторожностью. По словам Татьяны Поздняковой, рано говорить, насколько теплым будет месяц.

— Но мы придерживаемся версии, что февраль будет с положительной аномалией температуры, — добавила она.

По информации Гидрометцентра, преобладающая температура в феврале по ночам составит –6...–11 градусов, а днем –1...–6. Возможны и периоды похолодания. Однако среднесуточная температура все же начнет расти. К концу февраля она повысится на два градуса.

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