Московский зоопарк показал стоящую в кроватке Катюшу

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в четверг, 25 января, поделилась фотографией из детской комнаты малышки-панды Катюши.

© Вечерняя Москва

На опубликованной Акуловой фотографии детеныш большой панды умело стоит в кроватке, опираясь на бортики. На заднем фоне заметна стена, украшенная изображениями китайских медвежат и календарем с пандами.

— Медвежонок прямоходячий, — следует из подписи к публикации.

14 января генеральный директор Московского зоопарка опубликовала видеоролик с сентиментальными буднями малышки-панды и ее мамы Диндин. На кадрах Катюша умело стоит на деревянной лесенке и целует свою родительницу в щеки.

23 января Светлана Акулова поделилась кадрами с утренней рутиной большой панды Диндин и ее дочки Катюши. На опубликованном ролике животные лежат в ветках бамбука и обнимаются. Диндин крепко прижимает малышку-панду к своей груди.