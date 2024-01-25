Московская канатная дорога заработала после сбоя

Московская канатная дорога снова заработала. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в пресс-службе канатной дороги.

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— 25 января, в 13:30 Московская канатная дорога начала свою работу по перевозке пассажиров, — говорится в сообщении.

Кроме того, до 14:00 26 января Татьяны могут прокатиться на ней бесплатно, а студенты получат скидку в 50 процентов. Чтобы принять участие в акции, необходимо будет предоставить паспорт или студенческий билет, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, канатная дорога опаздывала в этот день с открытием из-за технических причин.

Также в честь праздника, с 24 по 26 января, вход на каток «Мечтатели» в «Лужниках» будет бесплатным для студентов. В последний день гостям покажут музыкальную программу. Впервые в этом году на катке в «Лужниках» также организована чил-зона, где можно передохнуть, согреться и перекусить.