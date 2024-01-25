Москвичей пригласили на выставку домашних животных «ЗооПалитра»

Выставка домашних животных «ЗооПалитра» пройдет в столичном бизнес-центре «Амбер Плаза» 3 февраля. Об этом в четверг, 25 января, «Вечерей Москве» сообщили в пресс-службе мероприятия.

© Вечерняя Москва

Выставка станет сорок пятым по счету мероприятием «ЗооПалитры». На ней будут представлены как крупные домашние животные — кошки, так и мелкие — хомяки, морские свинки, крысы и другие грызуны. Экспертные жюри выберут питомцев-победителей конкурса в нескольких категориях. А для юных посетителей организаторы проведут «Уроки доброты». На них дети узнают об уходе за домашними животными.

Выставка будет открыта с 10:00 до 17:00.

12 января Московский зоопарк сообщил, что на выставке «Удивительный мир рептилий» посетители Московского зоопарка могут увидеть необычную черепаху — мата-мата (бахромчатая черепаха). Это животное может мимикрировать под обомшелый ствол дерева.