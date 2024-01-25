Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается мягкий температурный режим, благодаря чему погода будет комфортной для прогулок. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в четверг, 25 января, в столице будет царить оттепель, столбики термометров покажут около нуля градусов. Уже этой ночью температура колебалась от минус 1 до нуля градусов, такие же значения сохранятся и днем.

А вот в пятницу, 26 января, немного похолодает: столбики термометров опустятся до отрицательных температур, ночью и днем ожидается примерно от минус 1 до минус 3 градусов.

— В субботу и воскресенье, 27 и 28 января, прогнозируется очень комфортная зимняя погода, которая связана с мягким режимом температур. В эти дни ночная температура воздуха опустится до минус 7–10 градусов. В субботу днем в столице ожидается до минус 5 градусов, а в воскресенье термометры покажут минус 6–8 градусов, — пообещал Вильфанд.

Небольшой минус, отсутствие ветра и существенных осадков создают все условия для прогулок на свежем воздухе, отметил синоптик.

— Отсутствие осадков в столице в выходные дни связано с областью высокого давления, именно оно препятствует процессу облакообразования. При норме в 745 миллиметров ртутного столба в выходные оно подберется к отметке в 760 миллиметров, поэтому снег в дневные и ночные часы ожидается слабый, — пояснил Вильфанд.

Подобная погода сохранится и в первый день рабочей недели, 29 января, сообщил синоптик. Температура воздуха днем будет колебаться от минус 6 до минус 8 градусов, а ночью — от минус 7 до минус 10 градусов.