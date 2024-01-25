Московский зоопарк показал спящего муравьеда Диего

Пресс-служба Московского зоопарка в четверг, 25 января, поделилась фотографией, на которой запечатлен спящий муравьед Диего.

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На кадрах животное практически полностью спряталось в густую шерсть, демонстрируя посетителям зоосада лишь свой нос и когтистые лапки.

— Муравьед Диего дремлет на своем любимом месте, свернувшись в клубочек и укрывшись хвостом. Только носик торчит, — следует из подписи к публикации.

В октябре генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась кадрами с муравьедом Диего во время его обеда. В процессе трапезы животному помогает ловкий язык.

В сентябре столичный зоосад опубликовал видео с обитающем в зоосаде гигантским муравьедом, который вальяжно лежит в своем вольере на глазах у посетителей.