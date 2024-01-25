«Только носик торчит»: Московский зоопарк показал спящего муравьеда Диего
Пресс-служба Московского зоопарка в четверг, 25 января, поделилась фотографией, на которой запечатлен спящий муравьед Диего.
На кадрах животное практически полностью спряталось в густую шерсть, демонстрируя посетителям зоосада лишь свой нос и когтистые лапки.
— Муравьед Диего дремлет на своем любимом месте, свернувшись в клубочек и укрывшись хвостом. Только носик торчит, — следует из подписи к публикации.
В октябре генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась кадрами с муравьедом Диего во время его обеда. В процессе трапезы животному помогает ловкий язык.
В сентябре столичный зоосад опубликовал видео с обитающем в зоосаде гигантским муравьедом, который вальяжно лежит в своем вольере на глазах у посетителей.
12 сентябре в пресс-службе Московского зоопарка сообщили, что в зоосаде впервые за полвека появился гигантский муравьед. Для него оборудовали специальный вольер на старой территории зоопарка — рядом с капибарами. В уличной части жилища Диего обильно растут деревья, кустарники и травы, а внутри — три бассейна с водой, два из которых дополнительно оснащены душем, а еще один — водопадом