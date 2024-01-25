Москвичам рассказали об итогах тестирования малого электробуса

В 2023 году в городе было запущено тестирование нового малогабаритного электробуса, курсирующего на западе столицы по маршруту №883. Об этом в четверг, 25 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Всего за минувший год мини-электробус преодолел дистанцию в 25 тысяч километров. Москвичи и гости столицы за время испытаний совершили на новом транспорте свыше 59 тысяч поездок.

— В конце февраля мы завершим тестирование электробуса малого класса, которое начали в прошлом году. По результатам мы рассмотрим возможность замены инновационными машинами автобусов малого класса, — заявил заммэра.

Новый электробус может вместить в себя шестнадцать пассажиров. В нем установлены удобные табло, камеры видеонаблюдения и откидная аппарель.

С 20 января в столице изменились восемь маршрутов автобусов и электробусов. Они проходят в 21 районе и поселении города. Транспорт начнет лучше ходить на северо-востоке, юго-востоке, западе столицы, а также в поселении Десеновском в ТиНАО.