В Москве оттепель сменится легким морозцем

Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео» «Сильного похолодания не ожидается, арктических вторжений не прогнозируется. То есть понижение температуры будет как постепенное сползание до более низких значений. Сегодня еще около ноля, но в ближайшие сутки уже минус 1-3, а в выходные — минус 4-6 градусов, это в пределах климатической нормы для 20-х чисел января. И поэтому можно ожидать гололедицу, но она не будет сильной, потому что не сразу прихватит морозом, плюс не будет сильных осадков в это время, снег только в субботу и воскресенье, и очень небольшой. То есть большого прироста снежного покрова не ожидается. И еще раз повторяю: выражение «сползание в отрицательную область» очень хорошо соответствует тому, что нас ожидает. Сильные морозы, как были в начале месяца, исключены».