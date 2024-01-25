Гериатрический центр появится на западе Москвы
Специализирующийся на комплексном уходе и поддержке пожилых людей центр построят в Рублево-Архангельском. Об этом в четверг, 25 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Здание расположится недалеко от деревни Захарково на западе города. Оно будет включать в себя сад с прудом, площадку для танцев, шахмат и настольных игр, открытую сцену, летний кинотеатр и оранжерею.
— На участке площадью порядка 2,5 гектара планируется построить гериатрический центр. Комплекс будет состоять из четырех зданий. На прилегающей территории будет обустроен парк площадью 6,7 гектара, — рассказал заммэра.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, гериатрический центр обеспечит качественный уход за пожилыми людьми, а также даст городу новые рабочие места.
В конце июля 2022 года гериатрический контакт-центр начал работу в Подмосковье на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн. Главная задача учреждения — информировать пожилых людей и их родственников о возможности получить медицинскую помощь.