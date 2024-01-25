Синоптик Леус рассказал, когда оттепель покинет Москву
Оттепель уйдет из Москвы в конце рабочей недели. Об этом в четверг, 25 января, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
— Я бы не стал говорить, что нас ждет экстраординарное или сильное похолодание, но то, что мы из оттепели уйдем в зону отрицательных температур уже начиная с завтрашнего дня — это да. А в воскресенье температура будет примерно соответствовать климатической норме, — пояснил синоптик в беседе с ТАСС.
Несмотря на потепление, в столице до конца недели продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Период предупреждения — до 18:00 28 января.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что наступившая неделя в столице может стать самой теплой в январе текущего года. Среди прочего синоптик рассказал о том, какая погода ожидает москвичей в конце недели.
На этой неделе в столичном регионе ожидается переменчивая погода. Погодные условия будут меняться от минусовых показателей до «плюса». Об этом в беседе с «ВМ» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.