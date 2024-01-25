Синоптик Леус рассказал, когда оттепель покинет Москву

— Я бы не стал говорить, что нас ждет экстраординарное или сильное похолодание, но то, что мы из оттепели уйдем в зону отрицательных температур уже начиная с завтрашнего дня — это да. А в воскресенье температура будет примерно соответствовать климатической норме, — пояснил синоптик в беседе с ТАСС.