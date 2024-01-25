Малышка-панда Катюша из Московского зоопарка неторопливо начинает свой четверг. Пока что сил у нее хватило лишь на то, чтобы преодолеть одну деревянную ступеньку и разлечься прямо на лестнице. Видеороликом с детенышем в четверг, 25 января, поделилась генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

На кадрах видно, как Катюша лежит на деревянных брусьях и неторопливо грызет привязанный к ним канат. Сотрудники зоосада торопить малышку-панду не стали.

— Катюша в целом такая любопытная, но здесь не торопится. Сидит себе как в кресле, — пошутила Акулова в своем Telegram-канале.

23 января гендиректор Московского зоопарка поделилась кадрами с утренней рутиной большой панды Диндин и ее дочки Катюши. На опубликованном ролике животные лежат в ветках бамбука и обнимаются. Диндин крепко прижимает малышку-панду к своей груди.