«Сидит себе как в кресле»: Московский зоопарк показал ленивое утро панды Катюши
Малышка-панда Катюша из Московского зоопарка неторопливо начинает свой четверг. Пока что сил у нее хватило лишь на то, чтобы преодолеть одну деревянную ступеньку и разлечься прямо на лестнице. Видеороликом с детенышем в четверг, 25 января, поделилась генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
На кадрах видно, как Катюша лежит на деревянных брусьях и неторопливо грызет привязанный к ним канат. Сотрудники зоосада торопить малышку-панду не стали.
— Катюша в целом такая любопытная, но здесь не торопится. Сидит себе как в кресле, — пошутила Акулова в своем Telegram-канале.
23 января гендиректор Московского зоопарка поделилась кадрами с утренней рутиной большой панды Диндин и ее дочки Катюши. На опубликованном ролике животные лежат в ветках бамбука и обнимаются. Диндин крепко прижимает малышку-панду к своей груди.
В Московском зоопарке также показали несколько видео, на которых панды обедают веточками бамбука. Большая панда трапезничает в экспозиционном вольере, в то время как ее дочка Катюша ест отдельно и пока не собирается выходить в большой мир.