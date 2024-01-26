Автосалон около станции МЦК «Зорге» расширят в ходе реконструкции

Утверждена градостроительная документация, позволяющая реконструировать два корпуса автосалона около станции Московского центрального кольца (МЦК) «Зорге» и построить здание для обслуживания автомобилей в Хорошевском районе. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

«Сейчас на участке порядка 1,1 га расположен дилерский центр, в состав которого входят два корпуса с зонами технического обслуживания автомашин и мотоциклов. Комплекс планируется реконструировать, построив еще один корпус площадью 7,5 тыс. кв. м», – пояснила Княжевская.

По словам руководителя Москомархитектуры, все корпуса будут соединены между собой, а их общая площадь достигнет 25,5 тыс. кв. м.

Объект располагается по адресу: ул. Зорге, вл. 17. Для реализации проекта внесены изменения в правила землепользования и застройки.