Панда Катюша из Московского зоопарка начала перебираться в вольер мамы

Малышка-панда Катюша из Московского зоопарка приступила к изучению порога между вольерами. Об этом в четверг, 25 января, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

— Катюша начала осваивать порог, — написала она в своем Telegram-канале, прикрепив кадры с детенышем.

На кадрах малышка внимательно осматривает порог между вольерами, однако мама Катюши не дает ей перейти его.

23 января Светлана Акулова поделилась кадрами с утренней рутиной большой панды Диндин и ее дочки Катюши. На опубликованном ролике животные лежат в ветках бамбука и обнимаются. Диндин крепко прижимает малышку-панду к своей груди.

В Московском зоопарке также показали несколько видео, на которых панды обедают веточками бамбука. Большая панда трапезничает в экспозиционном вольере, в то время как ее дочка Катюша ест отдельно и пока не собирается выходить в большой мир.