В Москве отремонтировали 12 электродепо
В Москве с 2011 года реконструировали или построили 12 электродепо. Также сейчас продолжается строительство электродепо Замоскворецкой линии метро «Южное». Без полноценной работы электродепо невозможно полноценное функционирование метрополитена. В депо происходит обслуживание и ремонт вагонов.
Создание электродепо «Южное» позволит создать с соседним вагоноремонтным заводом «Братеево» самый крупный в России комплекс по обслуживанию и ремонту вагонов. Также в планах обновить подвижной состав зеленой ветки метро, которая является одной и самых старейших веток.
Кроме этого планируется провести реконструкцию депо «Сокол», где будет перестроен корпус 1938 года. Также в текущем году запустят линию «Столбово», а к 2030 году построят три депо «Ильинское», «Бирюлёвское» и «Троицкое».