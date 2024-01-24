В Москве отремонтировали 12 электродепо

В Москве с 2011 года реконструировали или построили 12 электродепо. Также сейчас продолжается строительство электродепо Замоскворецкой линии метро «Южное». Без полноценной работы электродепо невозможно полноценное функционирование метрополитена. В депо происходит обслуживание и ремонт вагонов.

Создание электродепо «Южное» позволит создать с соседним вагоноремонтным заводом «Братеево» самый крупный в России комплекс по обслуживанию и ремонту вагонов. Также в планах обновить подвижной состав зеленой ветки метро, которая является одной и самых старейших веток.