— Ночной манул. Сейчас Тимоша днем почти не виден — поэтому редкий гость и тут. Но иногда его можно застичь к ночи. Застичь — и почувствовать всю мощь манульего недоумения. А что это вы тут делаете? — говорится в публикации .

Сотрудники Московского зоопарка отмечают, что у манула Тимофея меланхоличное зимнее настроение, и дикий кот неохотно выходит из своего дома. Тимоша выглядывает на заснеженную улицу и не торопится ступать на снежные сугробы, а предпочитает наслаждаться ими на расстоянии. И это не должно вызывать удивления, поскольку такой вид обитает в безлесных, засушливых областях с резко континентальным климатом — в горах, степях и полупустынях, где выпадает мало снега.