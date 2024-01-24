«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 28 января. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Период предупреждения — до 18:00 28 января. Гололедица на дорогах, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и на территории Московской области, передает сайт Гидрометцентра.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что наступившая неделя в столице может стать самой теплой в январе текущего года. Среди прочего синоптик рассказал о том, какая погода ожидает москвичей в конце недели.

В свою очередь главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Татьянин день, который празднуется 25 января, в столице ожидается ветреная погода со снегом и температурой около нуля градусов.