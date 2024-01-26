Записи разговоров с пациентами в московских поликлиниках обезопасят
Департамент здравоохранения Москвы внес изменения в приказ о проведении аудиоконтроля амбулаторного приема в поликлиниках. Об этом 26 января сообщается на сайте ведомства.
Как писала «Парламентская газета», 12 января стало известно о введении в Москве аудиозаписи приема у врача в поликлиниках.
После этого, сообщили в столичном депздраве, были проанализированы мнения экспертов, в связи с чем в приказ о проведении аудиозаписей внесли ряд изменений.
Речь идет об исключении из приказа требования о предоставлении графика работы врачей, которые ведут прием с проведением аудиозаписи. Одновременно в документе прописали обязанность хранить указанные записи в обезличенной форме, отдельно от электронных медицинских карт пациентов в течение не более одного месяца. За нарушение правил хранения аудиозаписей, согласно приказу, медорганизация будет нести ответственность, предусмотренную по закону.