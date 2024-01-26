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Записи разговоров с пациентами в московских поликлиниках обезопасят

Департамент здравоохранения Москвы внес изменения в приказ о проведении аудиоконтроля амбулаторного приема в поликлиниках. Об этом 26 января сообщается на сайте ведомства.

Записи разговоров с пациентами в московских поликлиниках обезопасят
© РИА Новости

Как писала «Парламентская газета», 12 января стало известно о введении в Москве аудиозаписи приема у врача в поликлиниках.

После этого, сообщили в столичном депздраве, были проанализированы мнения экспертов, в связи с чем в приказ о проведении аудиозаписей внесли ряд изменений.

Речь идет об исключении из приказа требования о предоставлении графика работы врачей, которые ведут прием с проведением аудиозаписи. Одновременно в документе прописали обязанность хранить указанные записи в обезличенной форме, отдельно от электронных медицинских карт пациентов в течение не более одного месяца. За нарушение правил хранения аудиозаписей, согласно приказу, медорганизация будет нести ответственность, предусмотренную по закону.

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