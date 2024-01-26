Записи разговоров с пациентами в московских поликлиниках обезопасят

Департамент здравоохранения Москвы внес изменения в приказ о проведении аудиоконтроля амбулаторного приема в поликлиниках. Об этом 26 января сообщается на сайте ведомства.

Как писала «Парламентская газета», 12 января стало известно о введении в Москве аудиозаписи приема у врача в поликлиниках.

После этого, сообщили в столичном депздраве, были проанализированы мнения экспертов, в связи с чем в приказ о проведении аудиозаписей внесли ряд изменений.