Пресс-служба Московского зоопарка в среду, 24 января, поздравила своих подписчиков с традиционным для учреждения Жабьим днем. В рамках празднования зоопарк также показал кадры амазонской рогатки, поедающей рыбу.

Ртом этот представитель земноводных может схватить добычу, размер которой практически синонимичен ее собственным. Проталкивать в себя пищу лягушке помогают даже глаза, которыми она создает давление сверху.

— Это амазонская рогатка. И в природе она очень прожорлива: стремится съесть все, что попадается в поле зрения, — следует из подписи к публикации.

20 января столичный зоосад поделился кадрами, где запечатлены символы 2024 года — маленькие «дракончики» — игуаны. На видео рептилии лакомятся своим завтраком, который состоит из веточек укропа. Игуаны разных размеров позируют в руках киперов.

12 января столичный зоосад сообщил, что на выставке «Удивительный мир рептилий» посетители Московского зоопарка могут увидеть необычную черепаху — мата-мата (бахромчатая черепаха). Это животное может мимикрировать под обомшелый ствол дерева.