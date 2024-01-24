Горожанам рассказали, как обеспечивается безопасность на Москве-реке круглый год

Водный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) вместе со спасателями Московской городской поисково-спасательной службы всю зиму ведут наблюдение за акваторией Москвы-реки и Химкинского водохранилища. Об этом в среду, 24 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— С ноября было зафиксировано 266 судов и 40 мест стоянки. Результаты проверок были направлены в профильные ведомства, чтобы установить наличие возможных нарушений, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что все бесхозные суда, а также их неправильная эксплуатация могут представлять угрозу безопасности для столичных жителей. Кроме того, небезопасной может быть и стоянка в неположенном месте.

Кроме того, в ЦОДД рассказали, что зимой продолжат работу 12 плавучих причалов для электросудов. Из прогулочных причалов останутся открытыми только три: Китай-город, Гостиница «Украина» и Сити — Экспоцентр. На остальных причалах будут проводиться технические работы.