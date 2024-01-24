Собянин: Завершаем строительство электродепо «Южное» Замоскворецкой линии метро

Завершается строительство нового электродепо «Южное» Замоскворецкой линии Московского метрополитена.

«Для Замоскворецкой линии строится новое депо “Южное”. Оно строится в стыке с действующим вагоноремонтным заводом “Братеево”. И в целом они образуют крупнейший комплекс по эксплуатации вагонов метро не только в Москве, но и в России в целом. Ввод нового депо позволит также активно заменять подвижной состав. Замоскворецкая линия одна из самых востребованных, на сегодняшний день там не самый новый подвижной состав, но мы после ввода в течение четырех лет практически полностью заменим подвижной состав на новые поезда “Москва-2020” и следующие поколения вагонов. Так что Замоскворецкая линия не только будет лучше обслуживаться, но и качество подвижного состава значительно улучшится», — отметил Сергей Собянин во время осмотра строящегося электродепо «Южное».

Замоскворецкая — одна из старейших, протяженных и популярных линий. 16 из 24 станций зеленой ветки — пересадочные на другие линии, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры.

До 2021 года обслуживанием поездов Замоскворецкой линии занимались электродепо «Сокол» (с 1938 года), «Замоскворецкое» (1969–2021 годы) и «Братеево» (с 2014-го). Ежедневно они выпускали на линии около 80 составов.

Однако в 2021-м электродепо «Замоскворецкое» было переключено на обслуживание подвижного состава Большой кольцевой линии метро и сейчас полностью работает для ее нужд.

Для компенсации выбывших мощностей в 2020 году рядом с действующим депо «Братеево» на юге Москвы началось строительство нового электродепо «Южное» («Братеево-2»). Работы планируется завершить в 2024-м.

После ввода в эксплуатацию в депо «Южное» будут обслуживать Замоскворецкую линию, включая поезда новых серий «Москва-2020» и «Москва-2024», которые начнут поступать уже в 2024 году. Полностью обновить подвижной состав планируется в течение ближайших нескольких лет. Поездки станут намного комфортнее для 900 тысяч пассажиров, которые ежедневно пользуются этой веткой.

При этом действующее депо «Братеево» сконцентрируется на ремонте вагонов метро. Мощности комплекса позволят ремонтировать подвижной состав Замоскворецкой линии, а также вагоны типа «Номерной» и «Русич» других линий. Всего до 850 вагонов, 8,5 тысячи колес и более 6,4 тысячи двигателей в год — это рекорд для таких же объектов в России.

Вагоноремонтный комплекс «Братеево» станет не только крупнейшим, но и наиболее современным (с высоким уровнем автоматизации). Здесь будут конвейеры для перемещения колесных пар, электрические тележки и станки с числовым программным управлением.

По своим масштабам новый инфраструктурный — комплекс депо «Южное» и вагоноремонтный завод «Братеево» — превзойдет нынешнего рекордсмена — крупнейшее в России электродепо «Митино».

Кроме того, после ввода в эксплуатацию депо «Южное» начнется второй этап реконструкции депо «Сокол». Первый был завершен в 2021 году, в рамках которого на месте старого здания для ремонта вагонов построили современный отстойно-ремонтный корпус для обслуживания поездов Замоскворецкой линии. Количество мест для отстоя и обслуживания поездов выросло с 24 до 46. Во время второго этапа будет реконструирован старый корпус 1938 года постройки.

В новом депо «Южное» на участке площадью 13,6 гектара будет построено 46 зданий и сооружений разного назначения общей площадью 78,5 тысячи квадратных метров, среди которых отстойно-ремонтный корпус, мотодепо и пост электрической централизации, компрессорная станция, склад, а также административно-бытовой корпус.

Развернутая длина путей депо «Южное» составит около 6,2 километра, что сравнимо с перегоном между станциями «Крылатское» и «Строгино» — самым протяженным в Московском метрополитене.

По словам генерального директора ООО «МИП-Строй № 1» Константина Маслакова, строительная готовность объекта составляет 68 процентов. Практически полностью завершены монолитные работы и монтаж металлоконструкций, сейчас строители выполняют внешнюю и внутреннюю архитектурную отделку.

Планируется, что вместе с современными вагонами в депо «Южное» придет сервисная компания завода-производителя, которая будет обслуживать новый подвижной состав по контракту жизненного цикла в течение 30 лет эксплуатации.

Для персонала будут созданы максимально комфортные условия для эффективной работы и полноценного отдыха. В административном здании откроют столовую на 160 мест.

Комнаты отдыха локомотивных бригад организуют по типу гостиничных номеров с размещением в одном блоке с санузлом.

Медицинская служба будет включать кабинеты врача, медицинского психолога, комнату восстановительных мероприятий, а также процедурную, прививочную и помещение для предрейсовых осмотров.

Помимо этого, предусмотрены спортивный и тренажерный залы с кабинетом инструктора по физической культуре, актовый зал и хозяйственные помещения, включая прачечную, гладильную и место для хранения спецодежды.

Основные характеристики нового инфраструктурного комплекса

Депо «Южное»:

— площадь участка — 13,6 гектара;

— общая площадь помещений — 78,5 тысячи квадратных метров;

— вместимость — 34 места для составов;

— ночной отстой — 20 мест;

— резервные составы — четыре места;

— маневровые работы — одно место;

— техническое обслуживание (включая мойку) — девять мест;

— рабочие места — более 1,3 тысячи;

— развернутая длина путей — 6,2 километра.

Вагоноремонтный комплекс «Братеево»:

— площадь участка — 18,6 гектара;

— общая площадь помещений — 100,6 тысячи квадратных метров;

— вместимость — 11 мест для составов;

— развернутая длина путей — 7,1 километра;

— капитальный ремонт — 300 вагонов в год;

— средний ремонт — 550 вагонов в год;

— ремонт тяговых электродвигателей — 6,4 тысячи единиц в год;

— колесные пары — 8,5 тысячи штук в год;

— мотор-компрессоры — две тысячи единиц в год.

Развитие электродепо Московского метрополитена

Сейчас поезда Московского метрополитена обслуживают 22 электродепо. Эксплуатируемый парк подвижного состава насчитывает около 6,5 тысячи вагонов разных моделей, при этом уже 73 процента из них — современного поколения. В депо работают 14,4 тысячи человек, в том числе более пяти тысяч машинистов.

«В Москве с 2011 года построили или реконструировали 12 электродепо. Каждое из них — огромный инфраструктурный комплекс, без которого функционирование метро просто невозможно. Это не только стоянка для вагонов: здесь ремонтируют составы и следят за их чистотой, — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. — Электродепо необходимы для открытия новых линий. В 2024-м планируем запустить “Столбово”. Еще три депо — к 2030 году: “Ильинское”, “Бирюлевское” и “Троицкое”».

Более 60 процентов поездов метро обслуживают по контракту жизненного цикла: это составы типа «Ока», «Москва» и «Москва-2020». Сервисная компания производителя отвечает за своевременное и качественное техническое обслуживание, диагностику поездов, мойку и ежедневную уборку, а также готовность составов к выходу на линию.

Помимо выполнения своей основной функции (отстоя, планового обслуживания и мойки подвижного состава), электродепо являются базовыми предприятиями метро по ремонту электропоездов и вспомогательному производству, а также служат для размещения персонала и оборудования различных служб.

Без строительства новых электродепо невозможно открытие новых линий — это такие же по важности инфраструктурные объекты, как станции и тоннели.