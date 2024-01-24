Москвичам рассказали об усиленном патрулировании пяти городских улиц

Для повышения безопасности горожан сотрудники МАДИ ежедневно занимаются мониторингом ситуации на дорогах столицы. Постоянное слежение за ситуацией на дорогах позволяет определить участки, на которых происходит наибольшее количество нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом в среду, 24 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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В результате мониторинга было принято решение с 25 января усилить патрулирование на пяти улицах, на которых водители чаще всего не соблюдают правила парковки. К их числу относятся улицы Малая Бронная, Новый Арбат и Складочная, а также Звонарский переулок и Рязанский проезд.

— На участках с усиленным контролем становится меньше нарушений и снижается аварийность. Просим водителей всегда соблюдать ПДД и с уважением относиться к другим участникам движения, тогда на дорогах станет комфортнее всем, — приводит слова Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

По итогам 2023 года в Москве за нарушение правил дорожного движения было возбуждено 595 уголовных дел. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры города Москвы Людмила Нефедова. При этом 132 уголовных дела были возбуждены по факту ДТП со смертельным исходом.